В Рязани впервые заменили синтетические протезы сосудов на донорские

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-28T14:25:49+03:00

Для того чтобы операция стала возможной, работали три хирургические бригады, команда анестезиологов и медицинские сестры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В рязанской ОКБ впервые в регионе пересадили брюшную аорту подвздошной и бедренных артерий, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Врачи наблюдали пациента в течение пяти лет, и несколько месяцев назад заметили прогрессирование заболевания. У мужчины ранее заменили сосуды на синтетические, он переболел инфарктом и атеросклерозом. Обострение заболевания могло привести к гангрене обеих ног. Хирурги, в условиях плохого кровоснабжения и инфицирования протеза, использовали последний шанс, чтобы сохранить жизнь мужчине на сохранение жизни.

— Пять лет назад мы заменили ему сосуды, пораженные атеросклерозом, на синтетические протезы, — сообщил лечащий врач, сосудистый хирург ОКБ Александр Пшенников. — К этому времени они также перестали питать конечности, начались гнойные процессы. Единственным шансом на спасение стала донорская пересадка. Во время операции мы заменили синтетические протезы сосудов на сосуды, взятые от донора.

Для того чтобы операция стала возможной, работали три хирургические бригады, команда анестезиологов и медицинские сестры. По словам специалистов, еще полгода назад такая операция была бы просто невозможной. Пациентов в подобных случаях направляли в столичные клиники.

— В нашей больнице уже проводят операции по пересадке органов, а в сосудистом отделении начали работу по пересадке тканей, — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров. — Операция, которую выполнили в этот раз – это сложнейшее хирургическое вмешательство. Сейчас уже можно говорить, что мы готовы поставить их на поток. А в планах – создание банка сосудов. Тогда мы сможем помогать не только рязанцам, но и жителям соседних регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU