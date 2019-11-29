Одни из лучших в мире врачи из Кубы приехали в Рязань

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-29T06:34:21+03:00

Медики с карибского острова добились мирового признания в лечении менингитов, рака груди и болезни Паркинсона

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Рязанский минздрав посетила делегация врачей Кубы, сообщает пресс-служба ведомства. Медики с карибского острова побывали Областной клинической больнице и ОДКБ имени Дмитриевой. Эти клиники представляют особый интерес для развития сотрудничества.

Сейчас в кубинском здравоохранении активно развиваются биотехнологии, врачи уже добились мирового признания в лечении менингитов, рака груди и болезни Паркинсона. Всемирная организация здравоохранения признала кубинскую медицину одной из лучших в мире.

По итогам встречи рязанский минздрав договорился с кубинцами об обмене опытом, проведении клинических исследований и возможности предоставления медицинских услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU