2019-11-29T09:31:03+03:00
Происшествия

В микрорайоне Канищево маршрутка №53 врезалась в ограждение

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/rzn_cityФото: https://vk.com/rzn_city
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28 ноября около полуночи микроавтобус маршрутного такси №53 попал в дорожно-транспортное происшествие. Фотография с места ДТП появилась в группе «Рязань».

По предварительным данным, на улице Интернациональной водитель маршрутки не справился с управлением на обледенелой дороге и на скорости врезался в ограждение.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как отметил один из очевидцев происшествия, в момент ДТП в салоне уже не было пассажиров.

Напомним, вечером 28 ноября у нефтезавода в Рязани внедорожник устроил жесткое ДТП. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге (читать подробнее).

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Следователи просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП на улице Спортивной (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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