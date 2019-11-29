В микрорайоне Канищево маршрутка №53 врезалась в ограждение
28 ноября около полуночи микроавтобус маршрутного такси №53 попал в дорожно-транспортное происшествие. Фотография с места ДТП появилась в группе «Рязань».
По предварительным данным, на улице Интернациональной водитель маршрутки не справился с управлением на обледенелой дороге и на скорости врезался в ограждение.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как отметил один из очевидцев происшествия, в момент ДТП в салоне уже не было пассажиров.
Напомним, вечером 28 ноября у нефтезавода в Рязани внедорожник устроил жесткое ДТП. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево
В результате ДТП пострадали два человека. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося (подробнее).
Видеозаписи недостаточно?
Следователи просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП на улице Спортивной (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU