В поликлинике № 2 увеличили число сидений для ожидающих пациентов
В Городской поликлиники № 2 обновление, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. Для пациентов, ожидающих своей очереди на прием, установили новые секционные сиденья – в каждом по три удобных стула.
Мебель сделана в одном стиле, в отличие от разных скамеек и сидений, стоящих в коридорах поликлиники раньше. Кроме того, мест для сидения стало больше.
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
Напомним, в городской больнице №10 недавно закончили самый масштабный ремонт за всю ее историю. Он обошелся казне в 3,6 млн. рублей, на которые обновили терапевтическое отделение больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU