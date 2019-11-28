В поликлинике № 2 увеличили число сидений для ожидающих пациентов

СЕГОДНЯ 21:19 2019-11-28T21:24:31+03:00

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В Городской поликлиники № 2 обновление, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. Для пациентов, ожидающих своей очереди на прием, установили новые секционные сиденья – в каждом по три удобных стула.

Мебель сделана в одном стиле, в отличие от разных скамеек и сидений, стоящих в коридорах поликлиники раньше. Кроме того, мест для сидения стало больше.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Напомним, в городской больнице №10 недавно закончили самый масштабный ремонт за всю ее историю. Он обошелся казне в 3,6 млн. рублей, на которые обновили терапевтическое отделение больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU