Новая БСМП в Рязани готова, но первых пациентов примет в декабре

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-20T16:02:44+03:00

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20 сентября в Рязани губернатор Николай Любимов проинспектировал новую БСМП вместе министром строительного комплекса и главврачом медучреждения Сергеем Тарасенко. Строительные работы, отделка помещений и благоустройство территории, как сообщает пресс-служба областного правительства, завершены. Теперь монтируется оборудование.

Еще раз названа стоимость объекта – 4,5 миллиарда рублей. За эти деньги возвели сам комплекс и оснастили его, как говорится, по последнему слову техники.

По словам Любимова, среди закупленного оборудования есть и такое, какого в регионе еще не было. Поэтому задачей медучреждения будет оказание не только неотложной, но и плановой высокотехнологичной помощи по всем основным направлениям.

Фото: ryazangov.ru

Фото: ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU