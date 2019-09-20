Новая БСМП в Рязани готова, но первых пациентов примет в декабре
20 сентября в Рязани губернатор Николай Любимов проинспектировал новую БСМП вместе министром строительного комплекса и главврачом медучреждения Сергеем Тарасенко. Строительные работы, отделка помещений и благоустройство территории, как сообщает пресс-служба областного правительства, завершены. Теперь монтируется оборудование.
Еще раз названа стоимость объекта – 4,5 миллиарда рублей. За эти деньги возвели сам комплекс и оснастили его, как говорится, по последнему слову техники.
По словам Любимова, среди закупленного оборудования есть и такое, какого в регионе еще не было. Поэтому задачей медучреждения будет оказание не только неотложной, но и плановой высокотехнологичной помощи по всем основным направлениям.
Фото: ryazangov.ru
Фото: ryazangov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU