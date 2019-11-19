В больнице №10 завершили самый масштабный ремонт за ее историю
С 19 ноября в рязанской больнице №10 пациентов начинают принимать в обновленном терапевтическом отделении. Здесь шел ремонт. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, самый масштабный за историю медучреждения.
За 3,6 млн. рублей, выделенных из областного бюджета, преобразили 21 палату, ряд кабинетов (осмотра пациентов, процедурный, манипуляторный и др.), коридоры, санитарные комнаты, столовую. Кроме того, для отделения закупили новую мебель.
Заведующий Андрей Филичкин заявил, что работы тщательно контролировались.
Фото: minzdrav.ryazangov.ru
Фото: minzdrav.ryazangov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU