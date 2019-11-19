В больнице №10 завершили самый масштабный ремонт за ее историю

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-19T09:01:15+03:00

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С 19 ноября в рязанской больнице №10 пациентов начинают принимать в обновленном терапевтическом отделении. Здесь шел ремонт. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, самый масштабный за историю медучреждения.

За 3,6 млн. рублей, выделенных из областного бюджета, преобразили 21 палату, ряд кабинетов (осмотра пациентов, процедурный, манипуляторный и др.), коридоры, санитарные комнаты, столовую. Кроме того, для отделения закупили новую мебель.

Заведующий Андрей Филичкин заявил, что работы тщательно контролировались.

Фото: minzdrav.ryazangov.ru

Фото: minzdrav.ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU