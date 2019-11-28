Власти Рязани объяснили, почему в троллейбусе рухнула лампа с потолка
В администрации города прокомментировали рухнувшую лампу в салоне троллейбус во время движения.
По словам чиновников, плафон освещения крепится к полочной ферме троллейбуса, которая закрыта декоративным пластиком.
— В данном случае, произошла коррозия металла фермы. Из-за этого плафон оторвался от места крепления. Во время ежедневного технического обслуживания и осмотра визуально определить состояние фермы невозможно, — отметили в горадминистрации.
Как заверили «Комсомолку» в пресс-службе, в ближайшее время служба технического контроля МУП «УРТ» проведет дополнительные мероприятия по проверке крепления плафонов в салоне всего подвижного состава предприятия.
Напомним, лампа в салоне троллейбуса рухнула утром 28 ноября. В результате происшествия чуть не пострадал один из пассажиров (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU