Чуть не прибило: В троллейбусе на рязанца с потолка рухнула лампа
Утром 28 ноября в троллейбусе №3 во время движения сорвалась лампа, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Хотел бы предупредить как травмоопасно ездить в рязанских троллейбусах. Сегодня меня чуть не прибило лампой, которая отвалилась от потолка. У меня вопрос, неужели так сложно просмотреть троллейбусы на их пригодность? Все уже давно проржавело и не годится в эксплуатацию», — говорится в сообщении рязанца Данила Садовникова.
— Губернатор знает о проблеме, и они смогут ее решить, — заявил в комментариях подписчик паблика Владимир Дзюбак.
Напомним, 78 троллейбусов, которые отправят в Рязань из Москвы, скорее всего, выйдут на маршруты уже после Нового года. Как сообщил начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно, сейчас УРТ ежедневно выпускает на линию около 100 машин. С прибытием московских, совсем старые и изношенные троллейбусы пустят на запчасти (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU