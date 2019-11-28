2019-11-28T13:03:11+03:00
Происшествия

Чуть не прибило: В троллейбусе на рязанца с потолка рухнула лампа

С прибытием московского транспорта – к Новому году! – старые троллейбусы уйдут на запчасти
Яков РЫКОВ
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Фото: Данил Садовников | Новости Рязани ВКонтактеФото: Данил Садовников | Новости Рязани ВКонтакте
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Утром 28 ноября в троллейбусе №3 во время движения сорвалась лампа, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Хотел бы предупредить как травмоопасно ездить в рязанских троллейбусах. Сегодня меня чуть не прибило лампой, которая отвалилась от потолка. У меня вопрос, неужели так сложно просмотреть троллейбусы на их пригодность? Все уже давно проржавело и не годится в эксплуатацию», — говорится в сообщении рязанца Данила Садовникова.

— Губернатор знает о проблеме, и они смогут ее решить, — заявил в комментариях подписчик паблика Владимир Дзюбак.

Напомним, 78 троллейбусов, которые отправят в Рязань из Москвы, скорее всего, выйдут на маршруты уже после Нового года. Как сообщил начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно, сейчас УРТ ежедневно выпускает на линию около 100 машин. С прибытием московских, совсем старые и изношенные троллейбусы пустят на запчасти (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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