Возглавивший Управление рязанского троллейбуса специалист ранее был судим в Твери за получение взятки

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-08T15:27:42+03:00

Видимо, в Рязани более достойных кандидатур, чтобы спасти муниципальный транспорт, не нашлось

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Возглавивший Управление рязанского троллейбуса Алексей Розвезев ранее был судим в Твери за взятку.

Согласно приговору, который Центральный районный суд Твери огласил 9 августа 2016 года, Розвезева признали виновным по статье «Получение взятки». Сумма последней составила 15 000 рублей. В то время Розвезев работал в сфере автотранспортного и автодорожного надзора.

С 23 декабря 2015 года по 20 мая 2016 года он находился под домашним арестом. Далее до оглашения приговора и вступления приговора в законную силу обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Суд приговорил его к штрафу в 1 миллион 400 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU