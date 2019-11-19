На «вафле» в центре Рязани столкнулись троллейбус и джип
Вечером 18 ноября на перекрестке улицы Дзержинского и Первомайского проспекта произошло ДТП, сообщается в группе «Дороги Рязани».
«Столкнулись троллейбус и джип. Уже собралась пробка», — говорится в сообщении.
Судя по стоп-кадру с уличной камеры видеонаблюдения, авария произошла прямо на «вафельной» разметке.
Сведений о пострадавших не поступало. Подробности дорожного происшествия уточняются.
Напомним, в этот же день ДТП произошло на площади Ленина. Мужчине предпенсионного возраста стало плохо, он выехал на брусчатку и врезался в ограждение (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU