На «вафле» в центре Рязани столкнулись троллейбус и джип

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-19T07:18:31+03:00

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Вечером 18 ноября на перекрестке улицы Дзержинского и Первомайского проспекта произошло ДТП, сообщается в группе «Дороги Рязани».

«Столкнулись троллейбус и джип. Уже собралась пробка», — говорится в сообщении.

Судя по стоп-кадру с уличной камеры видеонаблюдения, авария произошла прямо на «вафельной» разметке.

Сведений о пострадавших не поступало. Подробности дорожного происшествия уточняются.

Напомним, в этот же день ДТП произошло на площади Ленина. Мужчине предпенсионного возраста стало плохо, он выехал на брусчатку и врезался в ограждение (читать подробнее).

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В результате аварии медицинская помощь понадобилась одной женщине. Предполагаемая виновница происшествия — 18-летняя рязанка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU