Пожилой рязанец на Lexus въехал в ограждение на площади Ленина

18 Нояб. 15:09 2019-11-18T16:08:29+03:00

Мужчине стало плохо в тот момент, когда он ехал по Первомайскому проспекту

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18 ноября около 14:00 на площади Ленина иномарка врезалась в ограждение, сообщает паблик «Новости Рязани ВКонтакте».

Как позже рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, за рулем автомобиля Lexus находился мужчина предпенсионного возраста. Во время движения по Первомайскому проспекту ему неожиданно стало плохо. Он сбавил скорость до минимума и медленно поехал по площади к ограждениям.

В результате дорожного происшествия машина получила незначительные повреждения.

Очевидцы позвонили в дежурную часть и вызвали скорую помощь.

В настоящее время водитель находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU