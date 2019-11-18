Пожилой рязанец на Lexus въехал в ограждение на площади Ленина
18 ноября около 14:00 на площади Ленина иномарка врезалась в ограждение, сообщает паблик «Новости Рязани ВКонтакте».
Как позже рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, за рулем автомобиля Lexus находился мужчина предпенсионного возраста. Во время движения по Первомайскому проспекту ему неожиданно стало плохо. Он сбавил скорость до минимума и медленно поехал по площади к ограждениям.
В результате дорожного происшествия машина получила незначительные повреждения.
Очевидцы позвонили в дежурную часть и вызвали скорую помощь.
В настоящее время водитель находится в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU