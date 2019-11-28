Профессионалы не смогли выбрать гимн Рязани – Новогодней столицы

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-28T07:22:33+03:00

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Управление культуры администрации Рязани подвело итоги конкурса на создание гимна «Новогодней столицы». Однако, «профессиональное жюри не смогло выбрать победителя», сообщается в группе «Рязань – Новогодняя столица 2020».

«Все композиции оказались достойны звания песни «Новогодней столицы 2020». Но произведения, подходящего под творческие профессиональные критерии гимна Новогодней столицы, не оказалось», — говорится в сообщении.

По мнению организаторов и экспертов, все кандидаты оказались достойны победы. В итоге решили разделить призовой фонд в 100 тысяч рублей межу 2 и 3 местом. Два конкурсанта, занявшие второе место, получат по 35 тысяч рублей и три человека, занявшие третье место, получат по 10 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий определится по итогам голосования в «ВКонтакте».

Вот как распределись места:

1 место — не присудили.

2 место — разделили песни «Новогодняя ночь» (автор музыки и текста Андрей Крючков) и «Рязань – столица новогодняя» (автор музыки и текста Элла Хрусталева);

3 место заняли песня «Мир чудес» (автор музыки Евгений Романов, Дмитрий Маризоев, Юрий Трунов; автор текста Юрий Трунов); «Время верить» (автор музыки и текста Оксана Алешина) и песня RZN New Year (автор музыки и текста Юрий Попов, Артемий Скрипченко).

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ИСТОЧНИК KP.RU