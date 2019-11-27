2019-11-27T20:27:24+03:00
Общество

Четыре серебряных волонтера будут работать в «Новогодней столице–2020»

А всего в рамках проекта будет задействовано более трехсот добровольцев
Иван АНТОНОВ
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Состоялось первое обучение волонтерского корпуса. Фото: пресс-служба горадминистрации.Состоялось первое обучение волонтерского корпуса. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Всего в волонтерском сопровождении проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» примет участие 304 волонтера. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В их числе 12 волонтеров-наставников, 183 школьника, 96 студентов ссузов и вузов. Есть среди добровольцев люди возрастной категории 25-55 – их семеро. И особую пикантность ситуации придает тот факт, что в Рязани есть люди, которые в свои 55 с гаком тоже готовы стать волонтерами. Таковых оказалось четверо.

26-27 ноября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке состоялось первое обучение волонтерского корпуса. Второе обучение для волонтеров пройдет до 6 декабря. Добровольцы будут задействованы в организации мероприятий и работе на локациях в течение месяца, начиная с 7 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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