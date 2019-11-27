Четыре серебряных волонтера будут работать в «Новогодней столице–2020»

СЕГОДНЯ 20:25 2019-11-27T20:27:24+03:00

А всего в рамках проекта будет задействовано более трехсот добровольцев

Изменить размер текста: A A

Всего в волонтерском сопровождении проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» примет участие 304 волонтера. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В их числе 12 волонтеров-наставников, 183 школьника, 96 студентов ссузов и вузов. Есть среди добровольцев люди возрастной категории 25-55 – их семеро. И особую пикантность ситуации придает тот факт, что в Рязани есть люди, которые в свои 55 с гаком тоже готовы стать волонтерами. Таковых оказалось четверо.

26-27 ноября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке состоялось первое обучение волонтерского корпуса. Второе обучение для волонтеров пройдет до 6 декабря. Добровольцы будут задействованы в организации мероприятий и работе на локациях в течение месяца, начиная с 7 декабря.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцам бесплатно помогут избавиться от старой бытовой техники

Волонтеры вывезут даже крупногабаритную, например холодильники (ПОДРОБНОСТИ)

Дом на Цветном бульваре очистили от зарослей американского клена

Волонтеры собрали пять столитровых мешков бытового мусора, который рязанцы забрасывали в заросли сорняка (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU