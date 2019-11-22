2019-11-22T12:03:48+03:00
Общество

Рязанцам бесплатно помогут избавиться от старой бытовой техники

Волонтеры вывезут даже крупногабаритную, например холодильники
Мария БЛИНОВА
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Горожанам избавиться от такого мусора проще - вытащил к контейнерам, и все. Сельчане же вынуждены самостоятельно везти крупные вещи на свалку. Те, у кого такой возможности нет, любуются на старые холодильники десятилетиями. Фото: Архив "КП".Горожанам избавиться от такого мусора проще - вытащил к контейнерам, и все. Сельчане же вынуждены самостоятельно везти крупные вещи на свалку. Те, у кого такой возможности нет, любуются на старые холодильники десятилетиями. Фото: Архив "КП".
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С 25 ноября по 25 декабря в Рязанской области пройдет акция по сбору и утилизации бытовой техники. Инициатор – региональная общественная организация «Экологический Рязанский Альянс».

Временные пункты приема мелкогабаритной техники в Рязани (будут работать с 10.00 до 12.00):

– 23 ноября – в Песочне, на остановке «Больница №11»;

– 7 декабря – у отделения почты №6 (ул. Грибоедова, д. 3);

– 14 декабря – напротив Радиотехнического университета;

– 21 ноября – на Московском шоссе, за остановкой «Таможня».

Кроме этого, в период акции старую бытовую технику в облцентре будут принимать в магазинах «Никс Рязань» и «Элекс». У последней сети есть торговые точки и в 13 райцентрах – в каждом из этих магазинов «Элекс» тоже можно сдать мелкую бытовую технику.

Что касается крупногабаритной, то волонтеры готовы сами ее вывезти. Причем – абсолютно бесплатно.

Как пояснила «Комсомолке» координатор движения Раздельного сбора отходов РОО «ЭРА» Ирина Куликова, сейчас собираются заявки от жителей всей области. Когда список будет готов, волонтеры составят график и отправятся в путь.

Оставить заявку и задать все интересующие вопросы можно, позвонив Ирине Александровне по телефону +7 (4912) 51-34- 22.

Полный список пунктов приема с адресами здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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