Чтобы не опозориться. «Новогодняя столица России» опасается недостатка парковок

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-22T16:10:43+03:00

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Рязань как «Новогодняя столица России» пытается понять, готова ли она к притоку туристов на личных автомобилях. Местные депутаты считают, что не совсем. Так, возле Лесопарка - одной из главных праздничных площадок, по их мнению, не хватает парковочных мест.

Даже в обычные дни без каких-либо мероприятий приезжающие сюда автомобилисты, «не поместившиеся» на паркинге перед входом, искали места в близлежащих дворах. Поэтому жильцы вынуждены были отгородиться шлагбаумами. Все это несмотря на наличие общественного транспорта (достаточно ли его - отдельный вопрос) и второй, более далекой, стоянки в конце проезда Речников на пересечении с Окским шоссе.

Что дополнительно предлагает администрация города? Пока только места для стоянки автобусов на улицах Солнечной, Новослободской и Павлова, чтобы освободить центр от столь габаритного транспорта. Депутаты уверены, что этого недостаточно, и у того же Лесопарка призывают создать дополнительные парковочные места.

- Город покажем с плохой стороны. Приехал, встать негде, развернулся и уехал, - опасается народный избранник Александр Бурцев.

Одна из самых здравых мыслей, высказанных его коллегами: использовать уже имеющиеся парковки, в том числе у торговых центров, как перехватывающие, организовав оттуда специальные автобусы к местам празднеств.

- Мы уже должны быть готовы, а нас только предложения. Проработайте вопрос в ближайшую неделю, - обратились к и.о. начальника управления благоустройства Алексею Муковнину, который выступал с докладом.

ИСТОЧНИК KP.RU