2019-11-22T16:10:43+03:00
Общество

Чтобы не опозориться. «Новогодняя столица России» опасается недостатка парковок

Местные депутаты указали администрации Рязани на проблему одной из главных площадок праздничных мероприятий
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязань как «Новогодняя столица России» пытается понять, готова ли она к притоку туристов на личных автомобилях. Местные депутаты считают, что не совсем. Так, возле Лесопарка - одной из главных праздничных площадок, по их мнению, не хватает парковочных мест.

Даже в обычные дни без каких-либо мероприятий приезжающие сюда автомобилисты, «не поместившиеся» на паркинге перед входом, искали места в близлежащих дворах. Поэтому жильцы вынуждены были отгородиться шлагбаумами. Все это несмотря на наличие общественного транспорта (достаточно ли его - отдельный вопрос) и второй, более далекой, стоянки в конце проезда Речников на пересечении с Окским шоссе.

Что дополнительно предлагает администрация города? Пока только места для стоянки автобусов на улицах Солнечной, Новослободской и Павлова, чтобы освободить центр от столь габаритного транспорта. Депутаты уверены, что этого недостаточно, и у того же Лесопарка призывают создать дополнительные парковочные места.

- Город покажем с плохой стороны. Приехал, встать негде, развернулся и уехал, - опасается народный избранник Александр Бурцев.

Одна из самых здравых мыслей, высказанных его коллегами: использовать уже имеющиеся парковки, в том числе у торговых центров, как перехватывающие, организовав оттуда специальные автобусы к местам празднеств.

- Мы уже должны быть готовы, а нас только предложения. Проработайте вопрос в ближайшую неделю, - обратились к и.о. начальника управления благоустройства Алексею Муковнину, который выступал с докладом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцев приглашают пройти бесплатный скрининг и получить консультации
В Рязани задержали разыскиваемую преступницу
Рязанские студенты раздали памятки пешеходам
Чиновники объяснили снижение зарплат рязанских кондукторов
В Рязанском районе обнаружили мужчину вмерзшего в лед
Рязанцам рассказали о проекте первого в нашем городе двора-парка «Голландия»
В «Единой России» обсудят новый порядок медосмотра для водителей
В Рязани перед судом предстанет мужчина, убивший собственную бабушку
Рязанцам бесплатно помогут избавиться от старой бытовой техники
В Рязани появился памятник работникам ЖКХ
Мужчине, убившему знакомого в Солотче на «Экологической тропе здоровья», вынесли приговор
В рязанском селе огонь с горящего дома перекинулся на стену соседнего
На пожаре в микрорайоне Недостоево погиб мужчина
Рязанская область - одна из худших в ЦФО по качеству топлива
Ничего святого. В Касимове забросали детскую коляску пивными бутылками
Рыбаков предупредили об опасности тонкого льда, несмотря на хороший клев
Место для зимовки: фонарь рязанского гипермаркета облюбовала ушастая сова
На гастрономическом форуме презентовали напиток «Вкус Рязани»
Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №58
Рязанскому футболисту со сломанной кистью сделали уникальную операцию
После победы над лидером ХК «Рязань» терпит пятое поражение подряд
В Шиловском районе с воинскими почестями предали земле останки военного летчика
Жителей рязанского военгородка выселяют из квартир - они обратились к губернатору