В четверг в Рязани будет плюсовая температура, как и 50 лет назад

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-27T17:21:10+03:00

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, по области ночью -7...-2°С, днем -3…+2°C. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода на 28 ноября мало отличается от той, которая была в 1969 году

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В четверг, 28 ноября, в Рязанской области ожидается облачная погода, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на рязанский Центр гидрометеорологической службы.

В четверг преимущественно будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, по области ночью -7...-2°С, днем -3…+2°C.

Кстати, 28 ноября 1969 года, ровно 50 лет, в Рязани так же была облачная погода. Правда, не обошлось без дождя и тумана. Ветер юго-западный. Температура воздуха утром и днем составила от 2 до 7 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU