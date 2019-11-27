В четверг в Рязани будет плюсовая температура, как и 50 лет назад
В четверг, 28 ноября, в Рязанской области ожидается облачная погода, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на рязанский Центр гидрометеорологической службы.
В четверг преимущественно будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, по области ночью -7...-2°С, днем -3…+2°C.
Кстати, 28 ноября 1969 года, ровно 50 лет, в Рязани так же была облачная погода. Правда, не обошлось без дождя и тумана. Ветер юго-западный. Температура воздуха утром и днем составила от 2 до 7 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU