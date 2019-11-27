2019-11-27T08:57:21+03:00
Общество

Найденная мертвой в Рязани серебристая чайка, была окольцована

Специалисты уже выяснили, кто и где поставил метку, а также возраст птицы
Александр РАДЫГИН
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Фото: рязанский клуб «Птицы».Фото: рязанский клуб «Птицы».
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Обнаруженная 19 ноября на берегу 3-го Борковского карьера мертвой серебристая чайка (Larus argentatus) была окольцована в мае 2010 года у поселка Большое Болото Южского района Ивановской области. Об этом сообщают орнитологи рязанского клуба «Птицы».

Погибшая птица была самкой, и на момент окольцевания ей было более 3 лет. Устанавливал метку Александр Есергепов.

В настоящее время специалисты устанавливают причину смерти птицы.

Напомним, в последнее время в Рязани участились сообщения жителей о массовой гибели пернатых в черте города. Сначала в Октябрьском городке, Горороще, на улице Весенней и в парке Железнодорожников были замечены трупы галок, а потом на Борковском карьере обнаружили мертвых чаек (читать подробнее).

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Сейчас у этого вида птиц время кочевки. Они ищут хорошее место, чтобы перезимовать. Одна, кажется, уже нашла (смотрим видео).

Падеж продолжается. В самом центре Рязани обнаружили семь мертвых галок

Птицы лежали на проезде Завражнова у налоговой инспекции и стадиона «Локомотив» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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