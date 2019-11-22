2019-11-22T07:54:51+03:00
Дом. Семья

Место для зимовки: фонарь рязанского гипермаркета облюбовала ушастая сова

Сейчас у этого вида птиц время кочевки. Они ищут хорошее место, чтобы перезимовать. Одна, кажется, уже нашла [видео]
Александр РАДЫГИН
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Фото: группа "Рязань".Фото: группа "Рязань".
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В гипермаркете «М5Молл» посетили сняли на видео отдыхающую сову. Ролик размещен в паблике «Рязань». Судя по записи, птица разместилась на одном из осветительных приборов.

Как сообщил «Комсомолке» кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский, на видео самая обычная из рязанских сов — ушастая сова.

— Их численность сильно меняется по годам. В этом году - чуть выше средней, — комментирует ученый. — Сейчас у них кочевки, ищут хорошее место для зимовки, а кто-то уже нашел. Вот и оказываются иногда в самых невероятных местах.

Сова в гипермаркете.Птица сидела на фонаре

Подписчица паблика Лариса Киндеева то ли в шутку, то ли всерьез считает, что появление птицы — плохая примета для гипермаркета:

— Очень плохая примета. Помнится, на станкозаводе сова поселилась на елке у проходной - и сразу возникла «предразгонная» ситуация на заводе. Вижу, теперь «М5Молл» может готовиться к закрытию».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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