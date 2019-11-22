Место для зимовки: фонарь рязанского гипермаркета облюбовала ушастая сова
В гипермаркете «М5Молл» посетили сняли на видео отдыхающую сову. Ролик размещен в паблике «Рязань». Судя по записи, птица разместилась на одном из осветительных приборов.
Как сообщил «Комсомолке» кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский, на видео самая обычная из рязанских сов — ушастая сова.
— Их численность сильно меняется по годам. В этом году - чуть выше средней, — комментирует ученый. — Сейчас у них кочевки, ищут хорошее место для зимовки, а кто-то уже нашел. Вот и оказываются иногда в самых невероятных местах.
Сова в гипермаркете.Птица сидела на фонаре
Подписчица паблика Лариса Киндеева то ли в шутку, то ли всерьез считает, что появление птицы — плохая примета для гипермаркета:
— Очень плохая примета. Помнится, на станкозаводе сова поселилась на елке у проходной - и сразу возникла «предразгонная» ситуация на заводе. Вижу, теперь «М5Молл» может готовиться к закрытию».
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ИСТОЧНИК KP.RU