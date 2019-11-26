Эксперты пояснили тонкости «дачной амнистии»
От рязанцев поступает множество вопросов по «дачной амнистии», которая, напомним, продлена до 1 марта 2021 года. Особенности процедуры разъяснили специалисты регионального Управления Росреестра.
Итак, «дачная амнистия» касается исключительно садовых и жилых домов, построенных на участках, выделенных под садоводство. До марта 2021-го зарегистрировать права на недвижимость можно в упрощенном порядке: нужны лишь технический план и правоустанавливающий документ на землю.
Причем и без последнего можно обойтись. Если ваше право на участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, то этот документ не понадобится.
Технический план готовит кадастровый инженер – на основании декларации, заполненной владельцем объекта.
Имейте в виду: построенная недвижимость должна соответствовать предельным параметрам, установленным федеральным законом для таких объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU