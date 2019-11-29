Пять главных правил для безопасной покупки дачи

Специалисты Управления Росреестра по Рязанской области дали рекомендации по покупке садового домика или индивидуального жилого дома. Ниже – 5 основных правил такой сделки.

Во-первых, нужно проверить, кто является собственником недвижимости. Для этого необходимо взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в котором есть информация об объекте и его владельце. Причем данные актуальны на дату запроса, то есть чем ближе ко времени сделки вы ее получите, тем надежнее. В выписке указаны различные ограничения и обременения. Это может быть аренда, ипотека и даже арест.

Во-вторых, необходимо уточнить и вид разрешенного использования земельного участка. Если он предназначен для индивидуального дома, то можно будет строить – с фундаментом и со всеми необходимыми коммуникациями. А вот когда земля предназначена для личного подсобного хозяйства на полевых участках, относится к землям сельхозназначения, возвести объект капстроительства не удастся – здесь можно лишь производить сельскохпродукцию.

В-третьих, надежности прибавит и согласие супруги или супруга владельца земли, причем нотариально заверенное.

Правило четвертое: особенно внимательно стоит отнестись к сделке, при которой продавцом выступает не владелец недвижимости, а кто-то, кто действует от его имени по доверенности. Подлинность последней можно проверить и нотариуса.

В-пятых, помните: бывают случаи, когда взамен правоустанавливающих документов желающему приобрести дачу дают книжку садовода. В этом случае от покупки стоит отказаться: право собственности членство в садоводческом товариществе ни в коем случае не подтверждает.

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