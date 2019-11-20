Межевание освободит владельцев земли от целого ряда проблем

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения почти о 700 тысячах земельных участков, расположенных в Рязанской области. Однако меньше половины из них – 44% – имеют уточненные границы.

– Отсутствие установленных в соответствии с законом границ влечет за собой множество негативных последствий, – отмечают специалисты Управления Росреестра по Рязанской области. – В том числе это ограничение свободы распоряжения объектом: его невозможно будет разделить или объединить со смежным участком. Вероятны и разного рода споры и судебные разбирательства с соседями.

Если фактическая площадь участка больше, чем по документам, ее можно узаконить, проведя межевание. Пределы, до которых площадь можно увеличивать, установлены федеральным и региональным законодательством. Если же фактическая площадь меньше, ее установление тоже имеет смысл: после межевания не придется переплачивать земельный налог.

– Межевание нужно и для получения разрешительной документации для строительства или прокладки коммуникации. Только после уточнения границ и внесения их в реестр участок становится индивидуально-определенным объектом на местности, и его границы и координаты охраняются законом, – пояснили в ведомстве.

Для того чтобы провести межевание, необходимо обратиться к Кадастровому инженеру. Выбрать его можно с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров» на портале Росреестра.

Здесь есть сведения обо всех кадастровых инженерах, состоящих в СРО, и результаты их профессиональной деятельности. Для того чтобы выбрать специалиста, работающего в Рязанской области, необходимо в строке «Номер аттестата» ввести «62».

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