Вниманию владельцев недвижимости и земли: процедура кадастровой оценки изменится

Если вы владеете недвижимостью – квартирой, дачей, гаражом, земельным участком и другими объектами недвижимости, то каждый год платите налог на имущество. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта и многие из нас были недовольны размером этого платежа.

Теперь при участии Росреестра разработан проект федерального закона в части совершенствования кадастровой оценки. Правительство РФ документ уже одобрило.

В региональном Управлении Росреестра пояснили, что законопроект направлен на защиту прав граждан и юридических лиц – с ним не должны возникнуть ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены оспаривать в суде ошибки оценщиков.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Все ошибки исправляются в пользу правообладателей объектов недвижимости.

Если исправление ошибки в определении кадастровой стоимости влечет ее уменьшение, то перерасчет сделают за весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости. И вам пересчитают налог на имущество за предыдущий период. А если исправление ошибки привело к увеличению кадастровой стоимости, то такая стоимость применяется с нового налогового периода и долгов за прошлый период не насчитают.

Режим непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки.

Надзор за проведением кадастровой оценки возлагается на Росреестр и направлен на снижение негативного эффекта от нарушений и ошибок, допускаемых при ее проведении. Предполагается постоянное наблюдение не только по формальным признакам соответствия требованиям законодательства, но и на предмет соответствия методическим указаниям о государственной кадастровой оценке.

Устанавливается персональная ответственность руководителей государственных бюджетных организаций, осуществляющих определение кадастровой стоимости.

При большом количестве ошибок предусмотрено увольнение директора бюджетного учреждения. Если судом в течение года неоднократно были удовлетворены требования об оспаривании решений бюджетного учреждения об отказе в исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной.

Переход от формального рассмотрения заявления в комиссиях по рассмотрению споров к их содержательному рассмотрению бюджетном учреждении. Жалобы на определение кадастровой стоимости должны направляться в бюджетное учреждение, т.е. та организация, которая совершила ошибки в определении кадастровой стоимости, сама должна их исправить.

Законопроект устанавливает единые для всех регионов цикл и дату оценки. С 2022 года кадастровая оценка должна проводиться раз в четыре года.

В нашем регионе Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки» создано в 2017 году и за это время провело оценку земель населенных пунктов, водного фонда, а в 2019 году – земель промышленности, лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.