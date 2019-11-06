Вниманию владельцев недвижимости и земли: процедура кадастровой оценки изменится
Если вы владеете недвижимостью – квартирой, дачей, гаражом, земельным участком и другими объектами недвижимости, то каждый год платите налог на имущество. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта и многие из нас были недовольны размером этого платежа.
Теперь при участии Росреестра разработан проект федерального закона в части совершенствования кадастровой оценки. Правительство РФ документ уже одобрило.
В региональном Управлении Росреестра пояснили, что законопроект направлен на защиту прав граждан и юридических лиц – с ним не должны возникнуть ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены оспаривать в суде ошибки оценщиков.
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Все ошибки исправляются в пользу правообладателей объектов недвижимости.
Если исправление ошибки в определении кадастровой стоимости влечет ее уменьшение, то перерасчет сделают за весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости. И вам пересчитают налог на имущество за предыдущий период. А если исправление ошибки привело к увеличению кадастровой стоимости, то такая стоимость применяется с нового налогового периода и долгов за прошлый период не насчитают.
Режим непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки.
Надзор за проведением кадастровой оценки возлагается на Росреестр и направлен на снижение негативного эффекта от нарушений и ошибок, допускаемых при ее проведении. Предполагается постоянное наблюдение не только по формальным признакам соответствия требованиям законодательства, но и на предмет соответствия методическим указаниям о государственной кадастровой оценке.
Устанавливается персональная ответственность руководителей государственных бюджетных организаций, осуществляющих определение кадастровой стоимости.
При большом количестве ошибок предусмотрено увольнение директора бюджетного учреждения. Если судом в течение года неоднократно были удовлетворены требования об оспаривании решений бюджетного учреждения об отказе в исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
Изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной.
Переход от формального рассмотрения заявления в комиссиях по рассмотрению споров к их содержательному рассмотрению бюджетном учреждении. Жалобы на определение кадастровой стоимости должны направляться в бюджетное учреждение, т.е. та организация, которая совершила ошибки в определении кадастровой стоимости, сама должна их исправить.
Законопроект устанавливает единые для всех регионов цикл и дату оценки. С 2022 года кадастровая оценка должна проводиться раз в четыре года.
В нашем регионе Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки» создано в 2017 году и за это время провело оценку земель населенных пунктов, водного фонда, а в 2019 году – земель промышленности, лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU