Интервал движения маршрутки №68 в Рязани резко уменьшится 27 ноября

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-26T13:20:31+03:00

Пока на линии в 14,5 км работает всего 8 автобусов

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Для обслуживания маршрута №68 в Рязани выберут нового перевозчика. У нынешнего – ООО «РТК Возрождение» – закончился срок действия свидетельства на право перевозок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Чтобы не оставить пассажиров без обслуживания, сейчас этому транспортному предприятию выдали временное разрешение.

В четверг, 26 ноября, на маршруте №68, соединяющем поселки Юбилейный и Шлаковый, работает 8 машин. С 27 числа, когда в соответствующий реестр внесут все автобусы, их будет уже 25.

Тем временем для выбора постоянного перевозчика открыли конкурс.

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ИСТОЧНИК KP.RU