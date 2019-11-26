Интервал движения маршрутки №68 в Рязани резко уменьшится 27 ноября
Для обслуживания маршрута №68 в Рязани выберут нового перевозчика. У нынешнего – ООО «РТК Возрождение» – закончился срок действия свидетельства на право перевозок, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Чтобы не оставить пассажиров без обслуживания, сейчас этому транспортному предприятию выдали временное разрешение.
В четверг, 26 ноября, на маршруте №68, соединяющем поселки Юбилейный и Шлаковый, работает 8 машин. С 27 числа, когда в соответствующий реестр внесут все автобусы, их будет уже 25.
Тем временем для выбора постоянного перевозчика открыли конкурс.
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