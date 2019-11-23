23 ноября «Рязань-ВДВ» сыграет свой решающий матч

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-23T14:42:28+03:00

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В 15 часов 23 ноября начнется самая решающая игра для рязанских «десантниц». В Краснодаре их ждут игроки «Кубаночки», которая с 32 очками замыкает тройку лидеров. У «Рязани-ВДВ» на одно очко меньше. Стало быть, на кону в этом противостоянии – бронзовые награды российского чемпионата.

Напомним, что «Рязань-ВДВ» подходит к поединку с «Кубаночкой» предельно мотивированной, и с отличным настроением. В 20 туре рязанки выиграли в Москве у «Локомотива» - 2:0. Голы в свой актив записали Мария Вукович и Александра Лазаревич.

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ИСТОЧНИК KP.RU