2019-11-17T08:36:43+03:00
Спорт

Сербский дубль вновь принес победу «Рязани-ВДВ» над «Локомотивом»

Рязанки продолжают борьбу за бронзовые медали
Александр КАРАВАЕВ
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Сербский дубль вновь принес победу Рязани-ВДВ над ЛокомотивомСербский дубль вновь принес победу Рязани-ВДВ над ЛокомотивомФото: Александр КАРАВАЕВ
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Победа на московским Локомотивом нужна была рязанкам как воздух – ведь только такой результат давал ей возможность продолжить борьбу за место на пьедестале почета. Тем более, что опыт побед над москвичками имелся – в полуфинале Кубка России благодаря голу Александры Лазаревич удалось вывести нашу команду в финал.

Со стартовым свистком рязанки сразу пошли в атаку, и уже на 6-й минуте Мария Вукович, обманув вратаря москвичек, забила быстрый гол. Это немного обескуражило хозяек, однако те и не думали сдаваться. Игра проходила на встречных курсах, как до перерыва, так и после него. Но под конец «железнодорожницы» немножко сдали, и уже другая сербская легионерка рязанок, Александра Лазаревич, воспользовавшись ошибкой защитников, вышла один на один, и перебросила мяч через вратаря в пустые ворота. Это случилось за 6 минут до окончания основного времени матча. Цифра 6 стала роковой для железнодорожниц в этом матче. А рязански везут домой так нужные три очка.

И теперь судьба бронзовых медалей будет решаться в очной встрече с другим претендентом на эту награду – «Кубаночкой». Матч пройдет 23 ноября в Краснодаре.

Судьба бронзовых медалей будет решаться в очной встрече с другим претендентом на эту награду – «Кубаночкой». Фото: Александр КАРАВАЕВ

Судьба бронзовых медалей будет решаться в очной встрече с другим претендентом на эту награду – «Кубаночкой».Фото: Александр КАРАВАЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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