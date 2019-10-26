2019-10-26T20:24:32+03:00
Спорт

Домашнее поражение от лидеров чемпионата вновь опустило «Рязань-ВДВ» на 4 место

Быстрый гол в этот раз сыграл против «десантниц»
Александр КАРАВАЕВ
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Перед матчем 26 октября у рязанских болельщиков теплилась надежда, что их соперник – московский «ЦСКА» – уже обеспечивший себе в этом сезоне чемпионство, будет играть в полсилы. Это позволило бы рязанкам, ведущим борьбу за «бронзу», набрать в этой игре очки.

Но, увы, уже на 10-й минуте Валерия Беспаликова вывела гостей вперед. Рязанки не сникли и упорно пытались отыграться. Доминирования на поле москвичек не было, но рязанскам всегда не хватало завершающего удара, последнего рывка.

А как гласит футбольный принцип, не забиваешь ты – забивают тебе. На 84-й минуте гости пошли в контратаку и разыграли классическую комбинацию, разложив вратаря «десантниц» и мяч в сетку по разным углам. 2:0, домашнее поражение.

Как сказал главный тренер «Рязань-ВДВ» Константин Климашин, быстрый гол в этот раз сыграл против «десантниц», и все попытки отыграться ни к чему не привели – разница в классе между «ЦСКА» и «Енисеем» налицо.

А тем временем, главный конкурент в борьбе за «бронзу», краснодарская «Кубаночка», в гостях победила «Чертаново», и вышла на 3-е место в турнирной таблице, отодвину вниз рязанок.

Следующую игру наши девушки проведут уже в рамках Кубка России: 2 ноября они встретятся с пермской «Звездой-2005».

ИСТОЧНИК KP.RU

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