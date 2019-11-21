В рязанском минздраве подтвердили, что новый порядок медосмотра для водителей отложен
В четверг, 21 ноября, начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области Ирина Кузьминова подтвердила, что в ведомство поступил приказ свыше отложить принятие нового порядка получения медицинской справки для водителей. Напомним, что согласно новой норме кандидаты в водители должны были сдавать кровь, на предмет выявления в ней психоактивных веществ и пристрастие человека к алкоголю.
Предполагалось, что стоимость медицинской справки в Рязанской области должна была возрасти с 1700 рублей до 6000! В региональный наркодиспансер выстроилась огромная очередь автомобилистов, пожелавших получить справку старого образца – успеть нужно было до 22 ноября.
Согласно новому приказу Минздрава РФ, поправки вступят в силу не ранее 1 июля 2020 года.
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Сейчас в региональном минздраве ждут письменный приказ от федерального руководства (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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