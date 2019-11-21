2019-11-21T12:51:28+03:00
Общество

В Рязани за медсправками для водителей выстроилась огромная очередь

С 22 ноября произойдет резкое подорожание – с 1700 до 6000 тысяч рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.
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В Рязани, как и в других городах России, водитители уже не первый день выстраивается очередь за медицинскими справками. 21 ноября на улице МОГЭС, 3б, где располагается соответствующее отделение Областного наркологического диспансера, сфотографировали десятки человек, не желающих платить в разы больше нынешней цены. Они начали собираться у входа еще с 6 утра - за два часа до открытия.

В свою очередь, жители домов, стоящих по-соседству с медицинской организацией, жалуются на забитый автомобилями двор и вызывают эвакуаторы, чтобы те освободили проезд.

Напомним, с 22-го числа водители для получения или продления прав должны проходить дополнительные исследования - химико-токсикологическое и анализ крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина. В Рязани справка для категорий «М», «А», «А1», «В», «В1», «ВЕ» будет стоить 6000 рублей, тогда как сейчас автомобилисты платят 1700 рублей.

Приехавшие за справками водители паркуются пол обеим сторонам не самой широкой дороги, а кое-где не стесняются использовать тротуары. Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Приехавшие за справками водители паркуются пол обеим сторонам не самой широкой дороги, а кое-где не стесняются использовать тротуары.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

К забитому автомобилями двору местные жители вызывают эвакуаторы. Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

К забитому автомобилями двору местные жители вызывают эвакуаторы. Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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