Рязанский диспансер продлил часы работы для выдачи водителям медсправок

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-20T15:27:34+03:00

Рязанские наркологи на ближайшие два дня ввели дополнительные часы работы для оформления медицинской справки для замены водительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через два дня автомобилисты должны будут заплатить за всю процедуру шесть тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Рязанские наркологи на ближайшие два дня ввели дополнительные часы работы для оформления медицинской справки для замены водительских прав. Соответствующее объявление размещено на сайте учреждения.

Так, 20 и 21 ноября выдавать медицински справки будут по следующим адресам:

- улица МОГЭС, 3б — время выдачи с 08:00 до 20:00 (прохождение всей медкомиссии с заключением терапевта);

- Скорбященский проезд, 8 — время выдачи с 08:30 до 16:00 (только заключение врача-нарколога – без прохождения медкомиссии).

Напомним, с 22 ноября согласно приказу минздрава РФ, водители, желающие продлить или получить права, должны пройти полное медицинское обследование. Стоить такая справка в Рязани будет 6 тысяч рублей вместо нынешних 1700 руб.

В эту сумму войдут:

- анализ крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина – 2 800 рублей;

- химико-токсикологическое исследование – 1500 рублей;

- нарколог – 500 рублей;

- психиатр – 500 рублей;

- медицинская комиссия – 700 рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанок бесплатно проверят на онкологию и болезни сердца

Накануне Дня матери в областной клинической больнице проведут скрининг для женщин (подробнее).

Все по ГОСТу! Шумовую разметку под Рязанью менять не будут

В ГИБДД прокомментировали жалобы водителей на участок дороги возле поселка Поляны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU