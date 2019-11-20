Рязанский диспансер продлил часы работы для выдачи водителям медсправок
Рязанские наркологи на ближайшие два дня ввели дополнительные часы работы для оформления медицинской справки для замены водительских прав. Соответствующее объявление размещено на сайте учреждения.
Так, 20 и 21 ноября выдавать медицински справки будут по следующим адресам:
- улица МОГЭС, 3б — время выдачи с 08:00 до 20:00 (прохождение всей медкомиссии с заключением терапевта);
- Скорбященский проезд, 8 — время выдачи с 08:30 до 16:00 (только заключение врача-нарколога – без прохождения медкомиссии).
Напомним, с 22 ноября согласно приказу минздрава РФ, водители, желающие продлить или получить права, должны пройти полное медицинское обследование. Стоить такая справка в Рязани будет 6 тысяч рублей вместо нынешних 1700 руб.
В эту сумму войдут:
- анализ крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина – 2 800 рублей;
- химико-токсикологическое исследование – 1500 рублей;
- нарколог – 500 рублей;
- психиатр – 500 рублей;
- медицинская комиссия – 700 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU