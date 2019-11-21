2019-11-21T17:16:52+03:00
Общество

В Рязани могут отложить новый порядок медосмотра для водителей

Сейчас в региональном минздраве ждут письменный приказ от федерального руководства
Яков РЫКОВ
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Минздрав России в последний момент отложил новой порядок медосмотра для автомобилистов.Минздрав России в последний момент отложил новой порядок медосмотра для автомобилистов.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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Минздрав России в последний момент отложил новой порядок медосмотра для автомобилистов — чиновники еще раз его проанализируют. Об этом сообщают наши коллеги из федеральной «Комсомолки».

Напомним, с 22 ноября справки для получения автомобильных прав должны были резко взлететь в цене — в Рязани это с 1700 до 6000 рублей. Из-за этого 20 и 21 ноября на улице МОГЭС, 3б, где располагается соответствующее отделение наркодиспансера, с шести часов утра выстраиваются огромные очереди. Но пока, кажется, обошлось.

— В настоящее время мы ждем письменного приказа из Минздрава РФ по поводу отложения нового порядка, — прокомментировали «КП-Рязань» в министерстве здравоохранения Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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