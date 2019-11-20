Странная загадка. В парке Морской славы нашли предмет времен каменного века

СЕГОДНЯ 05:42 2019-11-20T05:42:13+03:00

Обгоревший глиняный предмет лежал рядом с вырытой траншеей в микрорайоне Канищево

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В рязанском парке Морской славы местный житель при осмотре транши случайно нашел необычный предмет и обратился за консультацией к археологам.

«По-моему, он какой-то глиняный, но сзади черный - обгорел что ли? А на другой его стороне - много точек, очень глубоких, почти насквозь. И это обломок чего-то большого - вот только чего? Размером - примерно с ладонь», — задался вопросами рязанец.

По мнению специалистов НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция», характерный орнамент из точечных оттисков на лицевой поверхности предмета не оставляет сомнений, что найден фрагмент крупного неолитического глиняного сосуда. Оборотная сторона пропитана нагаром - свидетельство приготовление пищи в этом сосуде в доисторическую эпоху.

Как отметил сотрудник РИАМЗ археолог Дмитрий Иванов, датировка этого сосуда определяется в следующих временных границах: от V до начала III тысячелетия до новой эры (т.е. возраст предмета составляет 6-7 тысяч лет).

Интересно, что условия рельефа, в которых расположен парк Морской славы, не был удобен для расположения стоянок каменного века - высоко расположенный над поймой и уровнем реки участок берега. В настоящее время это единственная находка столь древнего артефакта на территории парка, хотя его территория неоднократно подвергалась археологическим исследованиям

— Я полагаю, что надо подробно «расследовать» все обстоятельства находки, и тогда вопрос появления здесь этого предмета будет возможно прояснить. Пока это - странная «загадка», — прокомментировал директор научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.

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ИСТОЧНИК KP.RU