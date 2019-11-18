Очередной любитель конопли в летах попался в рязанской глубинке

18 Нояб. 14:00 2019-11-18T14:00:22+03:00

Тропинка от дома, где обнаружили марихуану, вела к поляне с высаженными на ней кустами наркосодержащего растения

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Если бы среди пойманных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков был клуб «Для тех, кому за…», в него бы вошел житель деревни Черное Клепиковского района. 61-летний мужчина подозревается в культивировании 22 кустов конопли и хранении дома почти 1,2 килограмма марихуаны.

Сельчане не раз видели земляка, когда тот был не в себе. Узнав об этом, полицейские решили проверить его дом и обнаружили стеклянные банки с «травой». Тогда же они нашли тропинку, которая уходила от дома лес и вела к поляне с высаженными на ней кустами наркосодержащего растения. Почва на делянке была обработана, часть урожая собрана.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU