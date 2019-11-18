2019-11-18T14:00:22+03:00
Происшествия

Очередной любитель конопли в летах попался в рязанской глубинке

Тропинка от дома, где обнаружили марихуану, вела к поляне с высаженными на ней кустами наркосодержащего растения
Поделиться:
Изменить размер текста:

Если бы среди пойманных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков был клуб «Для тех, кому за…», в него бы вошел житель деревни Черное Клепиковского района. 61-летний мужчина подозревается в культивировании 22 кустов конопли и хранении дома почти 1,2 килограмма марихуаны.

Сельчане не раз видели земляка, когда тот был не в себе. Узнав об этом, полицейские решили проверить его дом и обнаружили стеклянные банки с «травой». Тогда же они нашли тропинку, которая уходила от дома лес и вела к поляне с высаженными на ней кустами наркосодержащего растения. Почва на делянке была обработана, часть урожая собрана.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пожилой профессор госуниверситета попал под суд из-за конопли на участке

В рязанской глубинке, поселке Сараи, перед судом по обвинению в хранении конопли предстал 90-летний профессор из Москвы. Он – большой любитель порыбачить, и растение, иметь дело с которым запрещает уголовный кодекс, использовал при изготовлении приманки для добычи (подробнее).

Ургант пошутил над осуждением профессора, ловившего рыбу на коноплю

Новость о судебном процессе над профессором, который в Рязанской области хранил коноплю и ловил на нее рыбу, заинтересовала Ивана Урганта. 7 ноября в своем шоу на «Первом» он включил ее в традиционный юмористический дайджест (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС объявило метеопредупреждение из-за тумана
Рязанцам напомнили, куда нужно жаловаться на невывоз мусора
Ночью по улицам Рязани вновь прошли автомобильные вандалы
За девять месяцев рязанцы украли электричества на 64 млн рублей
В Рязани торгуют икрой несуществующего предприятия
Не в той пилотке? В Новомичуринске появилось граффити к 75-летию Победы
Пожилой рязанец на Lexus въехал в ограждение на площади Ленина
Рязанские чиновники одобрили повышение стоимости льготного проездного
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Приехавшему в Скопин правительству больше всего жаловались на дороги
Три карасика и щука. У рязанских браконьеров изъяли 7 кг рыбы
На нескольких улицах центра Рязани во вторник отключат электричество
Из-за ДТП на трассе в Скопинском районе два автомобиля вылетели в кювет
Телеканал «Край рязанский» будет вещать на ОТР
Рязанский боец ММА Артем Казбанов стал мастером спорта России
Рязанская «семерка» с обильным тюнингом оказалась по документам ВАЗ-2101
Дом на Цветном бульваре очистили от зарослей американского клена
Тюнинг рязанской «семерки» поразил пользователей соцсети
В Спасском районе открылась вакансия на должность председателя суда
Немцы ищут в Рязани площадки для выпуска комплектующих к станкам
На окраине Рязани сгорел магазин стройматериалов
В понедельник в девяти районах Рязанской области отключат электричество