2019-11-06T09:41:31+03:00
Происшествия

Пожилой профессор госуниверситета попал под суд из-за конопли на участке

Наркосодержащее растение он использовал при изготовлении приманки для рыбы, но закон есть закон
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Семена конопли 90-летний профессор использовал для ловли рыбы.Семена конопли 90-летний профессор использовал для ловли рыбы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В рязанской глубинке, поселке Сараи, перед судом по обвинению в хранении конопли предстал 90-летний профессор из Москвы. Он – большой любитель порыбачить, и растение, иметь дело с которым запрещает уголовный кодекс, использовал при изготовлении приманки для добычи.

Коноплю дачник посадил на своем участке в селе Большие Можары несколько десятков лет назад. Брал семена, толок их, смешивал с геркулесовой кашей и скармливал рыбе в окрестных водоемах (рядом есть река Пара и сразу несколько водохранилищ).

Однако закон есть закон. Пусть мужчина преклонного возраста и не использовал коноплю в качестве наркотического средства, еще в 2018 году он был осужден за ее выращивание, но, несмотря на это, осенью вновь заготовил ее для рыбалки.

При вынесении приговора учитывались и года, и заслуги подсудимого, который является профессором Московского государственного университета геодезии и картографии, почетным работником высшего профессионального образования РФ, доблестно трудился в годы Великой Отечественной войны и имеет соответствующие награды. Суд посчитал преступление не тяжким, а средней тяжести и назначил условное наказание - 3 года 8 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Спасского района подал в отставку
Работники УРТ впервые увидели своего директора
В Рязани нашли незаконную организацию по выдаче потребительских займов
В Рязанской области будут судить 42-летнего насильника
Объявлен тендер на уборку платных парковок в Рязани
Не иначе как сглазили: на Михайловском шоссе снова прорвало коллектор
В Рязанской области создали министерство цифрового развития
Для прокуратуры в центре Рязани построят еще одно здание
В Рязани молодой человек выпал с балкона многоэтажки
На переезде у Листвянки грузовой поезд сбил иномарку
Тепло пока не уйдет из Рязанской области
На окраине Рязани во время пожара погибли мать и сын
Против уличенного в домашнем насилии священника возбудили дело
Сотрудники УРТ настаивают на проведении общего собрания коллектива
Проверки рязанских школьников на наркотики в полицию не приведут
Рязанцам рассказали о мошенничестве с «умершим родственником»
Думал, что стрелял в лося, а убил человека – подробности трагедии в Спасском районе
Рязанские врачи спасли девушку, упавшую с 5 этажа
Школьники зазвали в Рязань актера сериала «Улицы разбитых фонарей»
В праздничные выходные в ДТП погиб 54-летний рязанец