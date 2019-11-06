Пожилой профессор госуниверситета попал под суд из-за конопли на участке

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-06T09:41:31+03:00

Наркосодержащее растение он использовал при изготовлении приманки для рыбы, но закон есть закон

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В рязанской глубинке, поселке Сараи, перед судом по обвинению в хранении конопли предстал 90-летний профессор из Москвы. Он – большой любитель порыбачить, и растение, иметь дело с которым запрещает уголовный кодекс, использовал при изготовлении приманки для добычи.

Коноплю дачник посадил на своем участке в селе Большие Можары несколько десятков лет назад. Брал семена, толок их, смешивал с геркулесовой кашей и скармливал рыбе в окрестных водоемах (рядом есть река Пара и сразу несколько водохранилищ).

Однако закон есть закон. Пусть мужчина преклонного возраста и не использовал коноплю в качестве наркотического средства, еще в 2018 году он был осужден за ее выращивание, но, несмотря на это, осенью вновь заготовил ее для рыбалки.

При вынесении приговора учитывались и года, и заслуги подсудимого, который является профессором Московского государственного университета геодезии и картографии, почетным работником высшего профессионального образования РФ, доблестно трудился в годы Великой Отечественной войны и имеет соответствующие награды. Суд посчитал преступление не тяжким, а средней тяжести и назначил условное наказание - 3 года 8 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU