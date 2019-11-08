Ургант пошутил над осуждением профессора, ловившего рыбу на коноплю

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-08T10:42:24+03:00

Предположил, что это «уникальный способ закладки», и затронул повышение пенсионного возраста

Изменить размер текста: A A

Новость о судебном процессе над профессором, который в Рязанской области хранил коноплю и ловил на нее рыбу, заинтересовала Ивана Урганта. 7 ноября в своем шоу на «Первом» он включил ее в традиционный юмористический дайджест.

Ведущий пошутил над тем, что 90-летнего мужчины, вероятно, задерживали как особо опасного преступника.

- Это была огромная операция. Конечно, задерживал ОМОН. Поняли, что не справятся, вызвали бронетехнику, авиацию, подключили армию союзных государств, - представил Ургант.

Сатирически и довольно остро у него получилось связать новость с, мягко говоря, непопулярным решением о повышении пенсионного возраста:

- Хорошо хоть пенсионный возраст подняли. А то вон они чем на пенсии занимаются. Пусть лучше дольше работают, чем наркотики выращивают. Это, кстати, не моя формулировка, а главы пенсионного фонда.

Также Ургант шутливо предположил, что профессор придумал «уникальный способ закладки»:

- Он скармливает рыбам коноплю, потом наркоманы рыбачат и курят рыбу. Как говорят у наркоманов, оставь карася докурить.

О зарплате Малахова и блокировке мобильной связи в тюрьме. Вечерний Ургант. 07.11.2019.Источник - https://www.youtube.com/channel/UCzlzGhKI5Y1LIeDJI53cWjQ

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

История с показом порно по ТВ в Новомичуринске попала в «Вечерний Ургант»

Телеведущий упомянул в своем монологе и рязанскую «Комсомольскую правду». (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU