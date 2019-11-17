На окраине Рязани сгорел магазин стройматериалов
Вечером 17 ноября в поселке Строитель сгорел магазин строительных материалов. Видео с места происшествия выложили в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По информации ГУ МЧС России по Рязанской области, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ликвидировали возгорание через час, никто из людей не пострадал.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.
Тушение пожара в поселке Строитель.На ликвидацию возгорания приехали несколько расчетов
Напомним, вечером 16 ноября на северо-восточной окраине Кадома, на улице Каширина, загорелось помещение бывшего деревообрабатывающего комбината. Предприятие работало до 2005 года, а затем закрылось. Его строения перешли в муниципальную собственность, но почти не использовались (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU