2019-11-16T18:36:36+03:00
Происшествия

В Кадоме горело бывшее здание деревообрабатывающего комбината

Возгорание началось в пустых помещениях вечером в субботу, 16 ноября
Сергей ЮРЧЕНКО
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На фото издательства «Пресса»: огонь прорвался наружуНа фото издательства «Пресса»: огонь прорвался наружу
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Под вечер 16 ноября на северо-восточной окраине Кадома, на улице Каширина, загорелось помещение бывшего деревообрабатывающего комбината. Предприятие работало до 2005 года, а затем закрылось. Его строения перешли в муниципальную собственность, но почти не использовались.

Пламя вспыхнуло около 16:25 в пустующей части бывшего предприятия, в одноэтажном кирпичном здании. Об этом первым сообщил интернет-сайт издательства «Пресса». Огонь прорвался сквозь кровлю наружу. На тушение прибыли пожарные расчеты из Кадома, Ермиши и даже из Сасова, расположенного в 57 км по автотрассе. В борьбе с огнем приняли участие и члены местной добровольной пожарной дружины – всего 18 пожарных. По информации управления МЧС Рязанской области, пострадавших нет, а огонь удалось локализовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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