В Ухолове мужчина спровоцировал пожар, уснув с сигаретой в руках

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-10T11:15:12+03:00

Виновника ЧП спасли и доставили в местную больницу

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В субботу, 9 ноября, около шести часов вечера в райцентре Ухолово произошел пожар в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома.

По сообщению издательства «Пресса» огонь заметил мужчина, живущий в доме напротив, и позвонил «01».

На вызов приехали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Известно, что в квартире, где произошло возгорание, проживал одинокий 53-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным. В состоянии опьянения он часто громко ругался и швырял мебель. По предварительной версии, на этот раз хозяин квартиры уснул с сигаретой – загорелся матрас.

Мужчина спасен, ему оказана необходимая помощь.

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Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU