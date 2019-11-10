В Ухолове мужчина спровоцировал пожар, уснув с сигаретой в руках
В субботу, 9 ноября, около шести часов вечера в райцентре Ухолово произошел пожар в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома.
По сообщению издательства «Пресса» огонь заметил мужчина, живущий в доме напротив, и позвонил «01».
На вызов приехали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Известно, что в квартире, где произошло возгорание, проживал одинокий 53-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным. В состоянии опьянения он часто громко ругался и швырял мебель. По предварительной версии, на этот раз хозяин квартиры уснул с сигаретой – загорелся матрас.
Мужчина спасен, ему оказана необходимая помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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