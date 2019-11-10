2019-11-10T11:15:12+03:00
Происшествия

В Ухолове мужчина спровоцировал пожар, уснув с сигаретой в руках

Виновника ЧП спасли и доставили в местную больницу
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 9 ноября, около шести часов вечера в райцентре Ухолово произошел пожар в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома.

По сообщению издательства «Пресса» огонь заметил мужчина, живущий в доме напротив, и позвонил «01».

На вызов приехали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Известно, что в квартире, где произошло возгорание, проживал одинокий 53-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным. В состоянии опьянения он часто громко ругался и швырял мебель. По предварительной версии, на этот раз хозяин квартиры уснул с сигаретой – загорелся матрас.

Мужчина спасен, ему оказана необходимая помощь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В райцентре Сасово на пожаре погибли два человека

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
В двух окраинных поселках Рязани стоят временные храмы
Соцсети взбудоражило видео издевательств школьников над бабушкой
Жители Советского района высказались главе администрации Рязани
В воскресенье в Рязанской области вновь потеплеет
В поселке Строитель отравили местного любимчика - бездомного пса Барона
В Рязани ехавший по встречке водитель пытался расчистить путь пистолетом
В Рязани пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
Как благоустроят четыре общественных пространства в Рязани, решат горожане
Рязанцам предлагают подумать, стоит ли куда-то ехать 9 ноября
В ЖК «Шереметьевский квартал» стартовала продажа новых квартир
В Рязанской области в ДТП погиб водитель «Оки»
Экс-градоначальник Рязани Сергей Карабасов встретит Новый год в СИЗО
Работу отравившего рязанскую реку «Ветсанутильзавода» решили приостановить
Глава Скопинского района онлайн пообщается с пользователями ВКонтакте
Новую поликлинику в Песочне оценили в 2 миллиарда рублей
Новая маршрутка Рязани соединит Песочню и Семчино
Возглавивший Управление рязанского троллейбуса специалист ранее был судим в Твери за получение взятки
В Рязань на открытие памятника приехал глава Росгвардии Виктор Золотов
Команда «Рязань» выступила в финале Всероссийского фестиваля дворового футбола
На Первом канале вышел сюжет о подготовке Рязани к «Новогодней столице»
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
На улице Радищева в Рязани на неделю закроют движение