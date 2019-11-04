2019-11-04T13:27:08+03:00
Происшествия

В райцентре Сасово на пожаре погибли два человека

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем
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Ночью в понедельник, 4 ноября, примерно в 2.33 на пульт дежурного поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Революции в городе Сасово. Пожарные прибыли к месту ЧП уже через пять минут после звонка, но к тому моменту дом уже полыхал по всей площади.

В огне погибли женщина 1929 года рождения и мужчина 1965 года рождения. На пожар выезжали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.

Пламя повредило деревянный дом и хозпостройку на площади 134 квадратных метра.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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