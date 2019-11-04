2019-11-04T17:17:49+03:00
Происшествия

На пожаре в Касимове спасены престарелая женщина и мужчина

Сгорели жилой деревянный дом и хозяйственная постройка
Роман ДОРОФЕЕВ
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В понедельник, 4 ноября, примерно в 1.33 в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в городе Касимов. Горел деревянный жилой дом на улице Полевой.

На выезд незамедлительно отправились три пожарных автомобиля и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы. Через 4 минуты расчеты были уже у пылающего дома. Удалось спасти женщину 1928 года рождения и мужчину 1965 года рождения.

Дом и хозяйственная постройка сильно повреждены на площади 60 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что этой же ночью похожий пожар, но с более трагическими последствиями, произошел в райцентре Сасово.

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Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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