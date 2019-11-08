Пожар в рязанской многоэтажке: 2 человека пострадали, 10 эвакуированы

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-08T12:00:05+03:00

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8 ноября на улице Затинной в Рязани произошел пожар в доме №30. Из девятиэтажки эвакуировали 10 человек. 54-летнюю женщину и 17-летнюю девушку госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Информация о возгорании в однокомнатной квартире, которую в итоге огонь охватил полностью, поступила в 4.02. На вызов отправились 15 пожарных на 4 единицах спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU