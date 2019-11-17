Прямо в огород. Появилось видео с места падения беспилотника под Рязанью

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-17T09:31:17+03:00

Беспилотный летательный аппарат «Орион» рухнул недалеко от жилых домов в поселке Листвянка

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Рязанец Олег Кондратов выложил на видеохостинге YouTube 12-секундное видео с места падения беспилотника под Рязанью.

— Вчера дрон упал прямо в огород, пока я гулял с дочкой. Подъехали пожарные, — прокомментировал видео мужчина и показал пятиэтажные дома, рядом с которыми все и произошло.

Напомним, беспилотный летательный аппарат упал в 12 км от Рязани, в поселке Листвянка. На пятиметровый беспилотник прибежали посмотреть местные жители, которые прочитали на борту аппарата название «Орион» (читать подробнее).

Видео с места падения беспилотника под Рязанью.Летательный аппарат упал в поселке Листвянка рядом с жилыми пятиэтажными домами

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ИСТОЧНИК KP.RU