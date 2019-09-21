Под Рязанью рухнул беспилотный летательный аппарат
Утром 21 сентября у населенного пункта Романцово в Рязанской области упал беспилотный летательный аппарат, принадлежащий АО «Центр научно-технических услуг "Динамика"», сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Как отметили в ведомстве, упавший беспилотник «К2» относится к вертолетному типу и создавался по заказу министерства обороны. Именно в «Динамике» его разрабатывали.
В результате происшествия, никто из людей не пострадал.
Отметим, что в Рязанской области расположены как минимум два населенных пункта с названием Романцово — деревни в Рыбновском и Рязанском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU