2019-09-21T11:47:48+03:00
Происшествия

Под Рязанью рухнул беспилотный летательный аппарат

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Проводится проверка
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Упавший беспилотник относится к вертолетному типу и создавался по заказу министерства обороны.Упавший беспилотник относится к вертолетному типу и создавался по заказу министерства обороны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром 21 сентября у населенного пункта Романцово в Рязанской области упал беспилотный летательный аппарат, принадлежащий АО «Центр научно-технических услуг "Динамика"», сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как отметили в ведомстве, упавший беспилотник «К2» относится к вертолетному типу и создавался по заказу министерства обороны. Именно в «Динамике» его разрабатывали.

В результате происшествия, никто из людей не пострадал.

Отметим, что в Рязанской области расположены как минимум два населенных пункта с названием Романцово — деревни в Рыбновском и Рязанском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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