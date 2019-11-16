2019-11-17T09:27:39+03:00
Происшествия

При падении беспилотника под Рязанью никто не пострадал

Летательные аппараты этого типа официально начали полеты только осенью 2019 года
Сергей ЮРЧЕНКО
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Днем 16 ноября в поселке Листвянка (12 км на юго-восток от Рязани) упал беспилотный летательный аппарат. Несмотря на то, что крушение произошло рядом с жилыми домами, на дорожке для прогулок, никто не пострадал.

На примерно 5-метровой длины аппарате, посмотреть который прибежали местные жители, четко читалось название «Орион». Согласно онлайн-справочникам, БПЛА «Орион» официально начал использоваться только осенью 2019 года.

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Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение среди жилых домов под Рязанью.Беспилотный военный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение возле жилого дома в Рязанской области в субботу. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного следственного управления СК России на транспорте Сергей Бубенев (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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