2019-11-15T13:59:26+03:00
Общество

За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу

Арбитражный суд подтвердил обоснованность претензий УФАС к сети «Киномакс»
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Фото: ryazan.fas.gov.ruФото: ryazan.fas.gov.ru
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Арбитражный суд Рязанской области поддержал позицию регионального управления ФАС о нарушении АО «Киномакс» закона о рекламе. Причиной для разбирательства послужила реклама сети кинотеатров, размещенная в лифтах многоквартирных домов.

«Киномакс. Семь ужинов. Сходи на фильм и выиграй ужин мечты…», - призывает объявление. Текст сопровождается изображением мужчины и обнаженной женщины, которая держит в руках табличку с надписью «козел».

По мнению УФАС, эта реклама нарушает запреты на использование бранных слов, непристойных или оскорбительных образов, сравнений и выражений. На заседании экспертного совета по рекламе, который состоялся 11 марта в областной библиотеке имени Горького, объявление признали непристойным.

Киносеть с такими выводами не согласилась и подала жалобу в арбитраж, признавший в итоге претензии ведомства обоснованными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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