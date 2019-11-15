За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Арбитражный суд Рязанской области поддержал позицию регионального управления ФАС о нарушении АО «Киномакс» закона о рекламе. Причиной для разбирательства послужила реклама сети кинотеатров, размещенная в лифтах многоквартирных домов.
«Киномакс. Семь ужинов. Сходи на фильм и выиграй ужин мечты…», - призывает объявление. Текст сопровождается изображением мужчины и обнаженной женщины, которая держит в руках табличку с надписью «козел».
По мнению УФАС, эта реклама нарушает запреты на использование бранных слов, непристойных или оскорбительных образов, сравнений и выражений. На заседании экспертного совета по рекламе, который состоялся 11 марта в областной библиотеке имени Горького, объявление признали непристойным.
Киносеть с такими выводами не согласилась и подала жалобу в арбитраж, признавший в итоге претензии ведомства обоснованными.
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ИСТОЧНИК KP.RU