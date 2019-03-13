2019-03-13T14:49:51+03:00
Общество

В Рязани оценили этичность рекламы с Есениным и с обнаженной актрисой

Первая претензий у экспертов не вызвала, а вторая была признана непристойной
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ryazan.fas.gov.ruФото: ryazan.fas.gov.ru
Изменить размер текста:

Рязанское УФАС подвело итоги заседания экспертного совета по рекламе, который состоялся 11 марта в областной библиотеке имени Горького. Оценивалась этичность тех или иных материалов.

Одним из пунктов повестки стал Сергей Есенин, «выбравший пасту» в одном из заведений города и «почувствовавший себя настоящим Серджио». Хотя в изображениях, размещенных на троллейбусах, использовался образ поэта, эксперты не нашли в этом ничего оскорбительного.

Другое мнение у них сложилось насчет обнаженной актрисы Полины Максимовой, которая в лифтах смотрела на всех с плакатов сети кинотеатров, прикрывшись только табличкой с надписью «козел». Из-за непристойного образа и бранного слова совет посчитал рекламу непристойной. Так же, как и другую – ту, где соблазнительная девушка как бы обращается к автолюбителям с наклеек на маршрутках «Даю… Деньги под залог авто» (не очень оригинальная задумка принадлежит микрофинансовой организации).

- Окончательное решение о наличии или отсутствия нарушения законодательства о рекламе и привлечения виновных лиц к административной ответственности управление примет в ходе рассмотрения заявлений, - говорится в релизе антимонопольщиков.

Фото: ryazan.fas.gov.ru

Фото: ryazan.fas.gov.ru

Фото: ryazan.fas.gov.ru

Фото: ryazan.fas.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области опять обокрали храм – на этот раз в деревне
Появилось видео ДТП с пострадавшими на Московском шоссе в Рязани
Рязанскому пенсионеру, жестоко избившему знакомого, вынесли приговор
К ликвидации возможных ЧС во время половодья в Рязанской области готовы 4,5 тысячи человек
Уже бывшего рязанского следователя осудили за фальсификацию доказательств
С 1 июля во всех парикмахерских Рязани должны появиться кассовые аппараты
В Рязани решат вопрос об УДО соучастника убийства журналистки Политковской
По рекомендации спецкомиссии шесть работодателей Рязани подняли зарплаты
Все больше рязанских детей заболевают онкологией
Врачи больницы №8 спасли от смерти пациентку с эндотоксическим шоком
Ночью в Рязанской области ожидается до -13
Прокуратура встала на защиту интересов рязанской автоколонны №1310
За неуплату алиментов рязанца приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Ночью в Рязанской области сгорел частный музей
СК дал рекомендации рязанцам, желающим участвовать в долевом строительстве жилья
За продажу алкоголя подросткам рязанский продавец пойдет под суд
На новую доплату смогут рассчитывать 28 тысяч рязанских пенсионеров
Процесс лишения родительских прав рязанки, выбросившей младенца в мусорный бак, запущен
В Рязани у автовокзала сильно столкнулись «Приора» и «четырнадцатая»
Пожар в рязанском селе тушили 5 расчетов – хозяин дома погиб
Рязанцы могут сдать незаконно хранящийся ракетный зенитный комплекс за 15 тысяч рублей
На М5 в Рязани BMW на большой скорости влетел в столб
Рязанский благотворительный фонд раздает вещи нуждающимся