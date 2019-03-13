В Рязани оценили этичность рекламы с Есениным и с обнаженной актрисой

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-13T14:49:51+03:00

Первая претензий у экспертов не вызвала, а вторая была признана непристойной

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Рязанское УФАС подвело итоги заседания экспертного совета по рекламе, который состоялся 11 марта в областной библиотеке имени Горького. Оценивалась этичность тех или иных материалов.

Одним из пунктов повестки стал Сергей Есенин, «выбравший пасту» в одном из заведений города и «почувствовавший себя настоящим Серджио». Хотя в изображениях, размещенных на троллейбусах, использовался образ поэта, эксперты не нашли в этом ничего оскорбительного.

Другое мнение у них сложилось насчет обнаженной актрисы Полины Максимовой, которая в лифтах смотрела на всех с плакатов сети кинотеатров, прикрывшись только табличкой с надписью «козел». Из-за непристойного образа и бранного слова совет посчитал рекламу непристойной. Так же, как и другую – ту, где соблазнительная девушка как бы обращается к автолюбителям с наклеек на маршрутках «Даю… Деньги под залог авто» (не очень оригинальная задумка принадлежит микрофинансовой организации).

- Окончательное решение о наличии или отсутствия нарушения законодательства о рекламе и привлечения виновных лиц к административной ответственности управление примет в ходе рассмотрения заявлений, - говорится в релизе антимонопольщиков.

Фото: ryazan.fas.gov.ru

Фото: ryazan.fas.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU