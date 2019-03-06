Реклама рязанского кафе с Есениным вызвала вопросы у ФАС
11 марта в Рязани состоится экспертный совет областного УФАС, на котором решат, имеет ли право на существование ряд рекламных материалов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
В повестке заседания – три вопроса. Один из них касается рекламы кафе на городских троллейбусах, в которой используется образ Сергея Есенина.
«Это Сережа. Но вчера он чувствовал себя настоящим Серджио. А все, потому что в (название заведения) он выбрал Пасту Болоньезе. Приходи и ты. Выбирай, что хочешь», - написано рядом с изображением поэта.
В другом материале, размещенном на маршрутках, фото привлекательной женщины соседствует с текстом: «Даю… Деньги под залог авто».
Третья спорная реклама – плакат сети кинотеатров в лифтах с актрисой Полиной Максимовой и актером Романом Курцыным.
ИСТОЧНИК KP.RU