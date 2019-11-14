На старте «Новогодней столицы 2020» в Рязани проведут костюмированное шествие

14 Нояб. 12:16 2019-11-14T12:16:27+03:00

Там же, около Почтамта, в конце октября появилось табло с обратным отсчетом времени до Нового года

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В Рязани создают службу волонтеров «Гостеприимный житель» – активисты будут помогать в проведении праздников в рамках проекта «Новогодняя столица 2020». Для волонтеров проведут мастер-классы и конкурс, победители которого получат специальные призы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Что касается самого проекта, то стали известны подробности его начала. Напомним, празднества стартуют 7 декабря, а 8 числа на улице Почтовой организуют акцию «Рязанский почтальон».

В 20 часов 20 минут от площади Ленина к Главпочтамту выдвинется специальный почтальон. Он будет собирать у горожан письма к Деду Морозу, а взамен выдавать им поздравительные открытки. В окружении барабанщиц он пройдет до Почтамта, и здесь со сцены расскажет о предстоящих новогодних мероприятиях.

– В этот вечер главная пешеходная улица города будто перенесется в прошлое – в Рязань XIХ века. По Почтовой будут прогуливаться горожане в исторических костюмах, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU