Все по плану: Юрий Фурфурак стал руководителем областного Фонда капремонта
12 ноября проведен III этап открытого конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального министерства ТЭК и ЖКХ.
Решением конкурсной комиссии, как и предсказывали наши эксперты, победителем признан Юрий Фурфурак. Напомним, что согласно протоколу ко второму этапу конкурса, кроме него были допущены еще двое – Татьяна Астафьева и Андрей Ананьев. Именно их эксперты назвали «техническими» кандидатами. При этом ни один из осведомленных источников уже тогда не сомневался в том, что управленец из Рязанского района займет пост руководителя областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Напомним, что Марина Бондарева оставила пост в июле. Сейчас она занимает должность заместителя директора по экономике.
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ИСТОЧНИК KP.RU