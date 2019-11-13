2019-11-13T13:49:08+03:00
Недвижимость

Все по плану: Юрий Фурфурак стал руководителем областного Фонда капремонта

Эксперты оказались правы, конкурс проводился только ради проформы или соблюдения пиетета
Иван АНТОНОВ
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Судьба вручила Фурфураку хороший презент - он занял высокий пост. Фото: пресс-служба Рязанского района.Судьба вручила Фурфураку хороший презент - он занял высокий пост. Фото: пресс-служба Рязанского района.
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12 ноября проведен III этап открытого конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Решением конкурсной комиссии, как и предсказывали наши эксперты, победителем признан Юрий Фурфурак. Напомним, что согласно протоколу ко второму этапу конкурса, кроме него были допущены еще двое – Татьяна Астафьева и Андрей Ананьев. Именно их эксперты назвали «техническими» кандидатами. При этом ни один из осведомленных источников уже тогда не сомневался в том, что управленец из Рязанского района займет пост руководителя областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Напомним, что Марина Бондарева оставила пост в июле. Сейчас она занимает должность заместителя директора по экономике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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