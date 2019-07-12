2019-07-12T15:24:20+03:00
Недвижимость

Региональный фонд капремонта возглавил управленец из Рязанского района

Юрий Фурфурак назначен исполняющим обязанности генерального директора взамен Марии Бондаревой
Константин МОГИЛИН
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Юрий Фурфурак поздравляет участницу конкурса декоративно-прикладного творчества. Фото: пресс-служба Рязанского района.Юрий Фурфурак поздравляет участницу конкурса декоративно-прикладного творчества. Фото: пресс-служба Рязанского района.
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С 15 июля директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Марина Бондарева покидает свою должность. Соответствующее распоряжение 11 июля подписал губернатор Николай Любимов.

Отдельным распоряжением в этот же день исполняющим обязанности генерального директора фонда назначен руководитель службы внутреннего контроля Юрий Фурфурак.

До работы в региональном фонде капремонта Юрий Фурфурак трудился заместителем главы администрации Рязанского района, где курировал сферу ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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