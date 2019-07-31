2019-07-31T12:44:43+03:00
Недвижимость

ФКР одержал маленькую победу над РСУ№1: подрядчик заплатит за залитую квартиру

В дело наконец-то включился Арбитражный суд Рязанской области
Иван АНТОНОВ
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Ремонт во время потопа, или потоп во время ремонта? Фото: соцсетиРемонт во время потопа, или потоп во время ремонта? Фото: соцсети
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Областной фонд капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Рязанской области одержал хоть и небольшую, но принципиальную победу над «вечным» подрядчиком – МУП «РСУ№1». Об этом рассказали журналисты ГТРК «Ока».

Самый крупный подрядчик, муниципальное предприятие РСУ-1, проводило капитальный ремонт в доме №10 по улице Керамзавод. Во время работ одну из квартир затопило. Ущерб жильцу пришлось компенсировать ФКР. Зато позже, после вмешательства Арбитражного суда, эти деньги взыскали с подрядчика. И этот случай в Рязанской области не единичный. В настоящее время в райсудах рассматривается еще несколько дел о возмещении ФКР ущерба в результате того, сто помещения были залиты. Общая сумма претензий - 680 тысяч рублей.

- В случае взыскания с фонда этого ущерба, фонд в свою очередь возместит путем обращения в Арбитражный суд с иском в порядке регресса. Возместит с подрядной организации», - ,заявила главный специалист по взаимодействию со СМИ ФКР Наталья Федосеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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